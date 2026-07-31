Garap SMA Unggul Garuda di Konsel, PTPP Hadirkan Fasilitas Pendidikan Berkualitas

jpnn.com, SULAWESI TENGGARA - PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Sekolah Unggul Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pada 20 Juli 2026, SMA Unggul Garuda di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang pembangunannya dikerjakan PTPP mulai beroperasi dengan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sebagai awal kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru.

SMA Unggul Garuda Konsel merupakan program di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Adapun realisasi pembangunan sekolah unggulan bernilai kontrak Rp234,28 miliar termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) itu dipercayakan kepada PTPP.

Pembangunan SMA Unggul Garuda Konsel merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia itu berkomitmen menghadirkan sarana pembelajaran yang berkualitas, aman, dan representatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

“PTPP bangga dapat dipercaya oleh Kemendiktisaintek untuk menjadi bagian dalam pembangunan SMA Unggul Garuda Konawe Selatan. Amanah ini kami jalankan dengan memastikan fasilitas yang dibangun memenuhi standar kualitas konstruksi, sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Joko melalui siaran pers, Jumat (31/7/2026).

Dalam pelaksanaan pembangunan SMA Unggul Garuda Konsel, PTPP menerapkan standar mutu dan keselamatan kerja secara konsisten.