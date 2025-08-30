Garasi.id Hadirkan Layanan Asisten Darurat untuk Berikan Rasa Aman Saat Berkendara

jpnn.com, JAKARTA - Garasi.id tengah merayakan ulang tahunnya yang ke?8 dengan menghadirkan promo spesial yang menawarkan diskon hingga Rp 800.000 untuk berbagai layanan otomotif seperti servis berkala, ganti oli, tune?up, servis mesin, spooring balancing, perawatan AC, hingga layanan home service.

Promo ini berlaku di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur selama periode 15 Agustus hingga 15 September 2025, dan dapat digunakan maksimal dua kali transaksi per akun.

Momen ulang tahun ini sekaligus menandai delapan tahun transformasi Garasi.id sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi.

Selama delapan tahun, Garasi.id telah berkomitmen memberikan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan dalam merawat kendaraan melalui layanan digital yang terintegrasi.

Sebagai wujud inovasi berkelanjutan, Garasi.id kini juga meluncurkan layanan Asisten Darurat, sebuah inisiatif untuk memberikan rasa aman bagi setiap pengguna kendaraan pribadi.

Tak ada yang lebih penting bagi seorang pengemudi selain rasa aman, apalagi saat bepergian bersama keluarga.

Entah itu menjemput anak sekolah, pulang kampung bersama orang tua, atau mengantar anggota keluarga ke rumah sakit, ketenangan selama perjalanan menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar.

Garasi.id memahami betapa berharganya rasa tenang ini, dan melalui layanan Asisten Darurat 24/7, Garasi.id ingin menghadirkan dukungan nyata bagi siapa pun yang mengandalkan kendaraan pribadi dalam kesehariannya.