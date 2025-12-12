GARDA Desak Prabowo Tepati Janji Terbitkan Perpres Bagi Hasil Adil Bagi Driver Ojol

Jumat, 12 Desember 2025 – 08:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengemudi Ojek Online GARDA Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menepati janji segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur sistem bagi hasil lebih adil bagi pengemudi.

Desakan keras ini muncul menyusul pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh GoTo.

Program perlindungan tersebut diketahui hanya diperuntukkan bagi pengemudi dengan status Mitra Juara.

Inisiatif tersebut dinilai asosiasi mengadopsi sistem yang timpang dalam praktiknya di lapangan.

Hal tersebut dianggap sangat merugikan sebagian pengemudi ojek online yang tidak masuk dalam kategori Mitra Juara.

“Kami menunggu Perpres yang dijanjikan Presiden Prabowo. Hingga kini belum ada kejelasan," kata Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/12).

Sebagai solusi atas ketimpangan tersebut, GARDA mengusulkan skema bagi hasil yang spesifik kepada pemerintah.

Usulan tersebut mencakup pembagian 90 persen pendapatan bagi mitra pengemudi dan 10 persen sisanya untuk perusahaan aplikator.