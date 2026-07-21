Garda Pemuda NasDem Diminta Jadi Sumber Lahirnya Pemimpin, Bukan Sekadar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan Garda Pemuda NasDem harus menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin berintegritas bagi partai, bukan sekadar organisasi pelengkap.

Hal itu disampaikan Saan saat membuka Kongres II Garda Pemuda NasDem yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda NasDem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Saan, kualitas kepemimpinan Partai NasDem ke depan sangat bergantung pada proses kaderisasi di Garda Pemuda NasDem.

"Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dan berintegritas, maka kita harus menjaga Garda Pemuda ini agar tetap bersih. Garda Pemuda adalah sumber mata air lahirnya kepemimpinan Partai NasDem. Kalau sumber mata airnya jernih, maka aliran yang dihasilkan juga akan tetap jernih," kata Saan.

Dia mengatakan Kongres II Garda Pemuda NasDem harus menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyiapkan langkah strategis menghadapi Pemilu 2029.

Saan optimistis Garda Pemuda NasDem menjadi salah satu kekuatan utama untuk mewujudkan target Partai NasDem masuk tiga besar pada Pemilu 2029.

"Kita ingin pada Pemilu 2029 Partai NasDem berada di posisi tiga besar. Untuk mencapai target itu, harapan terbesar kita ada pada Garda Pemuda Partai NasDem," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh mengaku kecewa jika organisasinya hanya dipandang sebagai "tukang parkir" dalam setiap kegiatan partai.