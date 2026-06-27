Garmin Run Indonesia 2026 Hadirkan Pengalaman Baru dengan Tajuk Marathon Series

Sabtu, 27 Juni 2026 – 21:33 WIB

jpnn.com - Event Garmin Run Indonesia 2026 kembali hadir dengan konsep baru bertajuk Marathon Series.

Marketing Communications Manager Garmin Indonesia Rian Krisna mengungkapkan bahwa evolusi ajang lari tersebut mengusung filosofi utama "From Zero to Hero".

Hal tersebut akan merepresentasikan perjalanan progresif setiap pelari, mulai dari langkah pertama hingga mampu melampaui batas kemampuan diri mereka masing-masing.

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"Kami percaya setiap pelari memiliki perjalanan progresnya masing-masing, dan Garmin Run hadir untuk merayakan setiap proses tersebut," ujar Rian.

Untuk mendukung semua tingkatan pelari, Garmin Run Marathon Series 2026 menyediakan berbagai kategori yang dapat diikuti, yakni kategori Utama: 5K, 10K, dan Half Marathon (21K).

Selain itu, terdapat kategori Khusus: Kids Dash untuk anak-anak.

Kemudian, ada Inklusivitas Tinggi: Ruang terbuka bagi pelari dengan keterbatasan fisik (difabel) serta keluarga yang membawa stroller.

Demi memastikan pengalaman race yang aman, nyaman, dan tertata, pihak penyelenggara menggandeng sejumlah mitra strategis; kesehatan preventif dan perlindungan menyeluruh.