JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Garmin Ungkap 3 Olahraga Ini Paling Diminati di Indonesia

Jumat, 19 Desember 2025 – 00:16 WIB
Garmin Ungkap 3 Olahraga Ini Paling Diminati di Indonesia
Garmin mengumumkan tiga olahraga yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. ilustrasi. Foto: dok Garmin

jpnn.com, JAKARTA - Garmin baru saja merilis Garmin Connect Data Report 2025, sebuah laporan komperhenstif yang menunjukan prilaku kebugaran masyarakat.

Dari laporan itu memperlihatkan ada sejumlah olahraga yang diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Garmin Connect Data Report 2025 mencatat ada peningkatan signifikan aktivitas fisik pengguna Garmin sepanjang tahun terakhir.

Berdasarkan data jutaan pengguna, tingkat aktivitas meningkat 8% dibandingkan 2024.

Angka itu menandakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap gaya hidup aktif terus berkembang dari tahun ke tahun.

Di Indonesia, tiga olahraga terpopuler tahun ini yaitu, jalan kaki, lari, dan latihan kekuatan.

Aktivitas lari semakin kencang dengan catatan 10,622,601 diikuti oleh jalan kaki 4,755,561, dan latihan kekuatan.

Lebih dari setengah pengguna Garmin di seluruh dunia mencatat rata-rata lebih dari 8.000 langkah per hari, sedangkan 28% melampaui angka 10.000 langkah harian.

“Kami melihat semakin banyak pengguna Indonesia yang memanfaatkan Garmin Connect untuk memahami pola kesehatan mereka secara lebih mendalam," ujar Chandrawidhi Desideriani, Marketing Communications Senior Manager Garmin Indonesia.

Garmin mengumumkan tiga olahraga yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. Simak selengkapnya di sini.

