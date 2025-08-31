Garnacho Resmi Gabung Chelsea: Ini Momen Luar Biasa, Saya tidak Sabar Memulai

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Alejandro Garnacho resmi bergabung dengan Chelsea dan meninggalkan Manchester United.

Chelsea telah secara resmi mengumumkan perekrutan Garnacho dari MU.

The Blues menyebut bahwa pemain Timnas Argentina berusia 21 tahun ini telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032.

"Kami dengan senang hati mengumumkan transfer Alejandro Garnacho dari Manchester United," tulis Chelsea dalam situsnya pada Minggu (31/8).

Berdasarkan laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea menggelontorkan dana 40 juta pound (Rp 886 miliar).

Garnacho yang lahir dan besar di Madrid itu memiliki pengalaman impresif dengan 93 penampilan di Liga Inggris bersama MU dan mencetak 16 gol.

Salah satu golnya yang paling dikenang adalah tendangan salto spektakuler melawan Everton, yang memenangkan FIFA Puskas Award 2024.

Selama dua musim terakhir, dia menjadi pemain reguler dalam skuad utama Manchester United. Dalam pernyataannya, Garnacho mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Chelsea.