JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Garnacho Tolak Tawaran Bayern, Hanya Mau Pindah ke Chelsea

Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:45 WIB
Pemain muda Manchester United Alejandro Garnacho (ANTARA/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Alejandro Garnacho menolak tawaran bergabung dengan Bayern Munich.

Sebab, pemain muda Manchester United itu hanya ingin pindah ke Chelsea secara permanen pada bursa transfer musim panas ini.

Mengutip SkySports, Garnacho menyatakan tidak ingin menjalani skema peminjaman pemain dan mendesak Manchester United menyepakati transfer permanen dengan Chelsea.

Namun proses negosiasi masih terhambat perbedaan valuasi antara kedua klub Liga Inggris tersebut. Manchester United dikabarkan mematok harga 50 juta pound untuk Garnacho.

Setan Merah menilai harga itu sepadan dengan status Garnacho sebagai pemain internasional Argentina, serta usianya yang masih muda, mengacu pada tren transfer pemain muda, seperti Jamie Bynoe-Gittens dan Noni Madueke yang bernilai serupa.

Sementara itu, Chelsea menilai valuasi Garnacho tidak setinggi itu karena sang pemain disebut tidak memiliki masa depan di Old Trafford dan sudah menyatakan keinginannya pindah ke Stamford Bridge.

Klub asal London itu disebut hanya menghargai Garnacho sekitar setengah dari nilai yang diminta MU.

Chelsea saat ini tengah menjalani proses perombakan skuad besar-besaran.

