Garuda Indonesia Berikan Paket Umrah Bagi Marbot Masjid dari Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana melalui Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026, Garuda Indonesia menginisiasi program Umrah Bersama Marbot Masjid dengan memberikan paket perjalanan umrah khusus bagi para marbot masjid yang berasal dari wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Pemberian secara simbolis paket perjalanan umrah untuk tiga orang marbot masjid yang masing-masing berasal dari daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaksanakan bertepatan dengan penutupan GUTF 2026 di Jakarta pada Minggu (1/2) bertempat di Atrium Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menjelaskan pada momentum yang penuh keberkahan ini, sebagai ungkapan rasa syukur, Garuda Indonesia akan memberangkatkan 3 orang Marbot dari tiga wilayah yang terdampak musibah bencana alam—Banda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

“Kami berharap langkah kecil ini dapat menjadi sumber kekuatan baru, penguat spiritual, dan penumbuh harapan bagi para marbot serta masyarakat di wilayah terdampak. Karena di tengah ujian, doa orang-orang yang ikhlas menjaga rumah Allah adalah doa yang mustajab,” ujar Reza.

Penyelenggaraan program ini merupakan gelaran yang kedua, setelah sebelumnya Garuda Indonesia untuk pertama kalinya menginisiasi Program Umrah Bersama Marbot Masjid dalam gelaran GUTF 2025.

Inisiatif ini menegaskan peran Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang tidak hanya berfokus pada layanan penerbangan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial dengan membersamai masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.

Adapun Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026 yang berlangsung sejak 30 Januari 2026 turut menjadi wadah kolaborasi antara maskapai, travel agent Umrah dan Haji Khusus, dan mitra perbankan untuk memberikan solusi perjalanan ibadah yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pergelaran GUTF 2026 yang dilaksanakan di 3 (tiga) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Makassar dan Surabaya kali ini, Garuda Indonesia menargetkan sedikitnya 40 ribu kursi penerbangan umrah dengan target transaksi mencapai 520 miliar rupiah untuk periode perjalanan umrah hingga Januari 2027.