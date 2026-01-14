Garuda Indonesia Group Angkut 1,5 Juta Penumpang Selama Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Indonesia Group mencatat sebanyak 1,5 juta penumpang diangkut selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

"Garuda Indonesia Group menyelesaikan fase peak season Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan mencatatkan sedikitnya 1,5 juta penumpang," kata Direktur Operasi Garuda Indonesia Dani Haikal Iriawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Adapun jumlah penerbangan yang dioperasikan selama periode peak season yakni 18 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, dengan 10.400 penerbangan.

Menurutnya ketersediaan kursi yang dihadirkan di musim liburan akhir tahun tersebut, menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia Group dalam mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat.

"Khususnya menuju destinasi pilihan baik domestik maupun internasional yang meningkat signifikan selama peak season berlangsung," ujarnya.

Ia menuturkan keterisian kursi tersebut selaras dengan tren perjalanan masyarakat yang tumbuh sekaligus dengan penerapan kebijakan implementasi penyesuaian harga tiket dari Pemerintah RI selama periode peak season Natal dan Tahun Baru 2025/2026 berlangsung.

Dalam catatan arus keberangkatan libur akhir tahun, tingkat keterisian penumpang tertinggi di atas 90 persen pada rute domestik dengan keberangkatan di antaranya dari Jakarta menuju Denpasar, Surabaya, Kualanamu, Semarang, dan Yogyakarta.

Sementara untuk rute internasional yakni menuju Jeddah, Singapura, Doha, Haneda, Shanghai, Madinah, dan Incheon yang keberangkatannya juga dari Jakarta.