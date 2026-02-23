Close Banner Apps JPNN.com
Garuda Indonesia Group dan Masjid Istiqlal Berkolaborasi untuk Perkuat Layani Umat Saat Berbuka Puasa

Senin, 23 Februari 2026 – 12:32 WIB
Garuda Indonesia Group dan Masjid Istiqlal Berkolaborasi untuk Perkuat Layani Umat Saat Berbuka Puasa
Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar secara resmi menjalin kerja sama dalam mendukung pelaksanaan Program Penyediaan Sajian Berbuka Puasa Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (23/2/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Indonesia Group melalui lini usahanya, Aerowisata Group resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dalam mendukung pelaksanaan Program Penyediaan Sajian Berbuka Puasa Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selain mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Garuda Indonesia Group juga mendukung pengelolaan fasilitias dan perjalanan ibadah secara profesional di salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Melalui kolaborasi perdana ini Aerowisata akan mendukung berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh BPMI melalui lini layanan bisnis food services, hotel, dan biro perjalanan (travel) yang disediakan oleh anak perusahaan Aerowisata.

Selain itu layanan bisnis transportasi dan logistik juga menjadi peluang kerja sama ke depan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyampaikan melalui sinergi lini usaha Garuda Indonesia Group, pihaknya ingin memastikan bahwa kehadirannya memberi nilai tambah yang nyata.

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama layanan, melainkan kontribusi ekosistem mulai dari penyediaan konsumsi, akomodasi, hingga dukungan perjalanan ibadah, yang terintegrasi dan bernilai tambah bagi umat, stakeholder, dan pengurus Masjid Istiqlal,” ujar Glenny Kairupan.

Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar MA menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga nasional dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dia mengatakan kolaborasi ini tidak hanya mendukung berbagai aktivitas pelayanan umat di Masjid Istiqlal, tetapi juga membuka peluang kerjasama berkelanjutan.

Garuda Indonesia Group dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program Penyediaan Sajian Berbuka Puasa Ramadan.

