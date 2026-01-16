Garuda Indonesia Mengangkut 1,5 Juta Penumpang Selama Liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Indonesia Group resmi menyelesaikan fase peak season Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan mencatatkan sedikitnya 1,5 juta penumpang.

Adapun jumlah penerbangan yang dioperasikan selama periode peak season, yakni 18 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026 sebanyak 10.400 penerbangan.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Dani Haikal Iriawan mengungkapkan ketersediaan kursi yang dihadirkanpada musim liburan akhir tahun tersebut menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia Group dalam mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat khususnya menuju destinasi pilihan baik domestik maupun internasional. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan signifikan selama peak season berlangsung.

“Catatan keterisian kursi tersebut selaras dengan tren perjalanan masyarakat yang tumbuh sekaligus dengan penerapan kebijakan implementasi penyesuaian harga tiket dari Pemerintah RI selama periode peak season Natal dan Tahun Baru 2025/2026 berlangsung,” ujar Dani dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/1/2026).

Dalam catatan arus keberangkatan libur akhir tahun ini, tingkat keterisian penumpang tertinggi di atas 90 persen pada rute domestik dengan keberangkatan di antaranya dari Jakarta menuju Denpasar, Surabaya, Kualanamu, Semarang, dan Yogyakarta.

Sementara untuk rute internasional, yakni menuju Jeddah, Singapura, Doha, Haneda, Shanghai, Madinah, dan Incheon yang keberangkatannya juga dari Jakarta.

Lebih lanjut, di musim libur akhir tahun ini, Garuda Indonesia Group juga mencatatkan capaian rata-rata tingkat ketepatan waktu penerbangan (On-Time Performance) yakni sebesar 89 persen sepanjang periode peak season berlangsung.

Catatan OTP tersebut menunjukan tren pertumbuhan jika dibandingkan dengan peak season Nataru tahun lalu yang mencatatkan rata-rata OTP sebesar 86 persen.