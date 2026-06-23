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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Garuda Institute Merespons Wacana Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan dari Sejumlah Negara

Selasa, 23 Juni 2026 – 22:18 WIB
Garuda Institute Merespons Wacana Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan dari Sejumlah Negara - JPNN.COM
Direktur Garuda Institute Bahtiar Sebayang. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wacana Kementerian Pariwisata untuk kembali memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada wisatawan dari sejumlah negara mendapat catatan.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026), mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pemberian Bebas Visa Kunjungan melalui skema 8+1, yang meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, Makau, serta pemegang izin tinggal tetap Singapura.

Namun, wacana tersebut mendapat catatan dari Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan dan dievaluasi karena sudah pernah dilakukan sebelumnya di tahun 2016.

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Direktur Garuda Institute Bahtiar Sebayang menilai catatan Direktur Jenderal Imigrasi itu sangat beralasan dan untuk itu kami sangat setuju jika pemberian fasilitas bebas visa itu dikaji ulang.

"Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki mandat konstitusional menjaga pintu gerbang negara. Fungsi keimigrasian bukan hanya pelayanan, tetapi juga keamanan negara. Dengan seperti itu, setiap kebijakan bebas visa harus ditelaah dengan baik,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, Kementerian Pariwisata selain dengan Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja, juga perlu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia untuk membahasa ini secara detail dan mendalam.

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"Ini penting untuk dibahas bersama supaya kebijakan bebas visa yang disampaikan Ibu Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana lebih jelas arahnya dan mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia, agar tidak terulang kegagalan masa lalu yang membuka bebas visa kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.

Dia menjelaskan Indonesia sudah memiliki pengalaman empiris, setidaknya sampai tahun 2019 dimana bebas visa diberikan ke sejumlah negara, tetapi penerimaan negara sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya dan risiko yang harus ditanggung negara.

Direktur Garuda Institute Bahtiar Sebayang merespons wacana Kementerian Pariwisata untuk kembali memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada wisatawan.

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TAGS   Wisatawan Mancanegara  Garuda Institute  Destinasi Wisata  Negara Bebas Visa 
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