Garuda Muda Gagal di Sea Games 2025, Pimpinan Komisi X: Publik Berhak Kecewa

Minggu, 14 Desember 2025 – 00:36 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut PSSI evaluasi menyeluruh setelah Timnas U-22 gagal total saat Sea Games 2025. ilustrasi. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan kegagalan Timnas Indonesia U-22 di cabang Sepak Bola, Sea Games 2025, Thailand setelah tak lolos babak grup.

"Sungguh disayangkan bahwa tim sepak bola Indonesia di SEA Games Thailand harus pulang lebih awal," kata Lalu melalui layanan pesan, Sabtu (13/12).

Diketahui, skuad muda Garuda hanya menempati posisi kedua Grup C pada Sea Games 2025 cabang sepak bola.

Indonesia berada di bawah Filipina yang menempati posisi pertama yang lolos ke babak gugur cabang sepak bola.

Lalu mengatakan kegagalan Timnas Indonesia U-22 berbicara banyak saat Sea Games membuat pecinta sepak bola Tanah Air kecewa. 

"Kegagalan lolos dari fase grup ini merupakan peringatan keras dan publik berhak kecewa karena tim seperti kembali ke pola lama, penuh harapan, tetapi berakhir dengan kekecewaan," ujar legislator fraksi PKB itu.

Lalu sebagai wakil rakyat mengatakan kegagalan Garuda Muda bukan sekadar kesalahan teknis.

Menurut dia, kegagalan skuad arahan Indra Sjafri menjadi persoalan sistemik yang sudah lama mengakar, mulai dari persiapan hingga program pembinaan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut PSSI evaluasi menyeluruh setelah Timnas U-22 gagal total saat Sea Games 2025.

