Garuda Muda Tantang Thailand di Final ASEAN U19 Boys' Futsal Championship 2025

Minggu, 28 Desember 2025 – 01:27 WIB
Skuad Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U19 Boys' Futsal Championship 2025 di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, BANGKOK - Timnas futsal putra Indonesia melangkah ke final ASEAN U19 Boys' Futsal Championship 2025 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12) skuad asuhan Naim Hamid Salim itu menang dengan skor 7-3.

Gol kemenangan skuad Garuda Muda pada laga ini dicetak oleh Muhamad Dafa Erlangga pada menit ke-3, Sulaiman Riski Hidayat (5), Haekal Ayyasy Caserio (5), Muhamad Dafa Erlangga (13). 

Pada babak kedua tambahan gol Timnas futsal Indonesia tercipta melalui masing-masing dua gol oleh Reivan (25, 34), dan Guntur Rochmatdhani Pratikno (40).

Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Naim Hamid Salim menilai anak asuhannya sering hilang fokus saat pertandingan.

Hal tersebut tidak boleh terjadi mengingat di babak pertama jala gawang Guntur Rochmatdhani Pratikno bisa kebobolan dua kendati sudah unggul empat gol.

“Kami masih banyak membuat kesalahan di pertandingan ini. Terlihat di babak pertama para pemain masih meraba-raba strategi yang akan dijalankan.”

?“Baru pada babak kedua permainan lebih mengalir dan kerja sama di lapangan bisa terlihat,” ujar Naim.

Timnas futsal putra Indonesia melangkah ke final ASEAN U19 Boys' Futsal Championship 2025 seusai mengalahkan Vietnam, Sabtu (27/12)

