Garuda Pertiwi Muda Tak Gentar Menghadapi Australia di Semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia akan menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025.

Pelatih Timnas putri, Timo Scheunemann bersama anak asuhannya tetap punya kans untuk bisa mengalahkan tim Negeri Kangguru.

Dengan modal dua kemenangan melawan Timor Leste dan Malaysia diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri Jezlyn Kayla dan kolega.

“Mereka sudah bermain luar biasa. Jika mereka bisa mengeluarkan permainan terbaik kami punya peluang memberikan perlawanan meskipun berat,” ungkap Timo.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada laga semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025.

Sejauh ini Garuda Pertiwi Muda punya striker haus gol yaitu Nasywa Salsabila Fattah dengan koleksi empat gol.

Rencananya semifinal akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (27/8) mulai pukul 19.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com. (kitagaruda/mcr16/jpnn)