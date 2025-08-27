Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Garuda Pertiwi Muda Tak Gentar Menghadapi Australia di Semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:40 WIB
Skuad Timnas putri Indonesia saat berlaga pada ajang Piala AFF Wanita U-16 2025 di Stadion Manahan, Solo. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia akan menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025.

Pelatih Timnas putri, Timo Scheunemann bersama anak asuhannya tetap punya kans untuk bisa mengalahkan tim Negeri Kangguru.

Dengan modal dua kemenangan melawan Timor Leste dan Malaysia diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri Jezlyn Kayla dan kolega.

“Mereka sudah bermain luar biasa. Jika mereka bisa mengeluarkan permainan terbaik kami punya peluang memberikan perlawanan meskipun berat,” ungkap Timo.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada laga semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025.

Sejauh ini Garuda Pertiwi Muda punya striker haus gol yaitu Nasywa Salsabila Fattah dengan koleksi empat gol.

Rencananya semifinal akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (27/8) mulai pukul 19.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com. (kitagaruda/mcr16/jpnn)

Timnas putri Indonesia tidak gentar menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF Wanita U-16 2025, Rabu (27/8)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Muhammad Naufal

TAGS   garuda pertiwi muda  Timnas Putri Indonesia  Timnas U-16 Indonesia vs Australia  Piala AFF Wanita U-16 2025 

