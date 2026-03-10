Garudafood dan Prochiz Ajak 100 Santri Istimewa Belanja Baju Baru

jpnn.com, JAKARTA - Mengisi momentum penuh berkah Ramadan 1447H, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) bersama anak usahanya, PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR) melalui brand Prochiz, memperkuat komitmen inklusivitas melalui aksi nyata bagi kelompok rentan.

Sebanyak 100 santri dan anak yatim piatu dari berbagai yayasan inklusi di Jabodetabek hadir untuk merasakan pengalaman berbelanja kebutuhan Idulfitri.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Sekolah Relawan ini mengambil tema 'Belanja Bareng & Donasi Pendidikan Santri Istimewa' yang dipusatkan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berbeda dengan santunan konvensional, setiap anak menerima voucer belanja senilai Rp 500 ribu

"Mereka diberikan kebebasan memilih sendiri pakaian baru atau perlengkapan sekolah yang mereka inginkan," kata Head of Corporate Communications and External Relations Garudafood Group, Dian Astriana, Senin (9/3).

Peserta berasal dari lembaga yang fokus pada disabilitas dan kesejahteraan anak, antara lain Pondok Pesantren Raudlatul Makfufin, Yayasan Sayap Ibu Tangerang Selatan, dan Yayasan Peduli Kesejahteraan Yatim Disabilitas Islam Indonesia (YPKYDII) Jakarta.

"Kami ingin menghadirkan manfaat nyata dan kebahagiaan bagi kelompok rentan. Melalui program ini, mereka dapat merasakan euforia menyambut hari kemenangan dengan sukacita yang sama seperti anak-anak lainnya," ujarnya.

Tidak hanya memberikan kebahagiaan sesaat, Prochiz juga mempertegas komitmennya terhadap pendidikan inklusif.

Bantuan pendidikan dengan total nilai Rp 30 juta disalurkan kepada pondok pesantren dan yayasan pendamping.