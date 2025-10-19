Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Garudafood Hadirkan Produk Inovasi Terbaru untuk Konsumen Masa Kini

Minggu, 19 Oktober 2025 – 00:42 WIB
Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja turun langsung ke pasar untuk memperkenalkan produk tersebut serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan serta mitra penjualan. Foto dok. Garudafood

jpnn.com, JAKARTA - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) meluncurkan OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop.

Sebagai pelopor minuman jelly dalam kemasan di Indonesia sejak 2003, OKKY terus memperkuat posisinya sebagai market leader dengan terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan tren dan preferensi pelanggan masa kini.

Dengan hadirnya varian baru ini, Manajemen Garudafood dan PT Garuda Beverage Sukses (GBS) turun langsung ke pasar untuk makin memperkenalkan produk tersebut serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan serta mitra penjualan.

Baca Juga:

Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja menyampaikan sejak diluncurkan secara nasional, OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop telah tersedia di berbagai kanal distribusi, mulai dari general trade dan modern trade hingga platform e-commerce. 

"Dalam dua bulan pertama, produk ini mencatat kinerja positif dengan penetrasi pasar yang kuat dan tingkat pemesanan ulang dari toko yang stabil, menandakan penerimaan yang baik dari pelanggan,” ungkap Hardianto Atmadja dalam giat ‘Spreading Day, Sabtu (18/10).

Pada kesempatan sama, Direktur Utama GBS Ivan Oh, mengatakan OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop merupakan inovasi dari OKKY yang memberikan sensasi rasa lebih intens dan menyegarkan.

Baca Juga:

Varian itu melengkapi empat rasa OKKY Jelly Drink MAXX sebelumnya: Stroberi, Blackcurrant, Jambu, dan Jeruk.

Minuman ini, lanjutnya, diformulasikan secara khusus untuk memberikan sensasi rasa yang lebih intens, kaya, dan menyegarkan di setiap tegukan.

Garudafood menghadirkan produk inovasi terbaru untuk konsumen masa kini yang senang mencoba rasa baru.

