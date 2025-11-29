Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor

Sabtu, 29 November 2025 – 15:00 WIB
Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor
Andre Taulany dan Ferry Maryadi di rumah duka Gary Iskak, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

Andre Taulany mengaku kaget saat kali pertama mendapat kabar duka Gary Iskak.

"Iya, iya. Jadi, dikabarin di grup, ya kami kaget," ujar Andre Taulany di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu.

Baca Juga:

Dari informasi yang didapatkannya, kata Ferry Maryadi, Gary Iskak meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal

Akan tetapi, Ferry mengaku belum mengetahui dengan detail terkait kecelakaan yang dialami oleh bintang Film D'Bijis itu.

"Kata orang rumahnya, memang kecelakaan tunggal. Tadi malam kejadiannya. Tetapi detailnya saya juga belum, belum berani tanya karena kan masih suasana masih berduka," kata Ferry Maryadi.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Andre Taulany lantas menceritakan sosok mendiang Gary Iskak semasa hidup.

Ayah tiga anak tersebut mengaku sudah mengenal sosok pria 52 tahun itu cukup lama.

Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11).

Gary Iskak  meninggal dunia  Andre Taulany  Ferry Maryadi 
