JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gary Iskak Meninggal Dunia, Demian Aditya Syok

Sabtu, 29 November 2025 – 19:12 WIB
Pesulap sekaligus YouTuber Demian Aditya di rumah duka Gary Iskak, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, TANGSEL - Pesulap sekaligus YouTuber Demian Aditya turut mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (29/11).

Dia tampak sedih dan menitikkan air mata seusai melayat ke rumah duka.

Demian mengakui dirinya belum lama ini bertemu dengan mendiang Gary Iskak karena menjalani syuting bareng untuk sebuah proyek.

Adapun saat ini, keduanya tengah menjalani syuting film vertikal bersama.

"Baru dua hari lalu, masih syuting bareng, kan. Kami lagi bikin project film vertikal horor begitu. Jadi, dia salah satu pemeran utamanya juga. Jadi, baru banget, hari Kamis malam itu baru selesai, terus Jumat istirahat, tiba-tiba pagi tadi dikasih tahu Gery kecelakaan," ujar Demian Aditya, Sabtu.

Ketika mendengar kabar duka, suami Sara Wijayanto itu pun terkejut. Begitu pun sang istri.

Terlebih Demian dan Sara memang tengah kerap bertemu karena Gary Iskak menjadi pembawa acara di kanal YouTube mereka.

Sehingga, beberapa bulan terakhir mereka cukup intens bertemu dengan Gary Iskak.

Pesulap sekaligus YouTuber Demian Aditya turut mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (29/11).

