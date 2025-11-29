Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gary Iskak Meninggal Karena Kecelakaan Tunggal, Hingga Terpelanting ke Jalan

Sabtu, 29 November 2025 – 15:17 WIB
Gary Iskak Meninggal Karena Kecelakaan Tunggal, Hingga Terpelanting ke Jalan
Gary Iskak. Foto: Instagram/iskak_gary

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gary Iskak dikabarkan meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan sepeda motor.

Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam mengatakan, Gary Iskak mengalami kecelakaan sekitar pukul 00.30 WIB.

Dia menuturkan kecelakaan tunggal tersebut terjadi di depan sebuah cucian mobil, di Jalan Kesehatan Raya.



Gary Iskak menabrak sebuah pohon hingga terpelanting ke jalan.

"Dari keterangan saksi, korban menabrak (out control), terpelanting ke jalan," ujar Seala Syah Alam saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (29/11).

Sebagai informasi, Gary Iskak meninggal dunia pada Sabtu pagi.



Rencananya, aktor 52 tahun tersebut bakal dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.00 WIB.

Gary Iskak akan dimakamkan di Blok AA1 Blad 170. Saat ini, jenazah sang aktor telah disemayamkan di rumah duka, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.(mcr7/jpnn)



Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

