Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gas 12 Kg Meledak, Bu Venny Sampai Terlempar ke Luar Rumah

Rabu, 07 Januari 2026 – 12:51 WIB
Gas 12 Kg Meledak, Bu Venny Sampai Terlempar ke Luar Rumah - JPNN.COM
Sebuah rumah rusak parah akibat ledakan yang dipicu kebocoran tabung gas 12 kilogram di Jalan Jelambar III, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (7/1/2026) pagi. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Tabung gas 12 kilogram bocor dan meledak hingga menghancurkan rumah di Jalan Jelambar III, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu pagi.

Akibat kejadian itu ibu rumah tangga bernama Venny Hermawati (41) terlempar ke luar rumah hingga terluka parah.

"Dari saksi pertama yang lihat itu ada korban yang terlempar keluar dengan kondisi seluruh badan kena luka ledakan dan bau gas," kata Ketua RT 14 RW 07 Wenny Trisuarni saat di lokasi, Rabu.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, kata Wenny, korban mengalami luka bakar hingga sekitar 80 persen di sekujur tubuhnya.

"Kalau kondisi terakhir, (informasi) dari keluarga (korban mengalami luka) sekitar 80 persen. Itu kondisinya, karena bajunya itu sudah sampai robek-robek," ujar Wenny.

Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Royal Trauma oleh warga menggunakan mobil pribadi.

Baca Juga:

"Dibawa ke Rumah Sakit Royal Trauma. Itu dibawa sama warga pakai mobil," Wenny.

Menurut Wenny, tabung gas tidak meledak, tetapi gas 12 kilogram (kg) yang bocor dan memenuhi ruangan rumah sejak malam hari.

Tabung gas 12 kg bocor dan meledak hingga menghancurkan rumah di Jalan Jelambar III, Grogol Petamburan, Jakbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gas 12 Kg  gas meledak  Gas  Grogol Petamburan 
BERITA GAS 12 KG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp