Gas 12 Kg Meledak, Bu Venny Sampai Terlempar ke Luar Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Tabung gas 12 kilogram bocor dan meledak hingga menghancurkan rumah di Jalan Jelambar III, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu pagi.

Akibat kejadian itu ibu rumah tangga bernama Venny Hermawati (41) terlempar ke luar rumah hingga terluka parah.

"Dari saksi pertama yang lihat itu ada korban yang terlempar keluar dengan kondisi seluruh badan kena luka ledakan dan bau gas," kata Ketua RT 14 RW 07 Wenny Trisuarni saat di lokasi, Rabu.

Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, kata Wenny, korban mengalami luka bakar hingga sekitar 80 persen di sekujur tubuhnya.

"Kalau kondisi terakhir, (informasi) dari keluarga (korban mengalami luka) sekitar 80 persen. Itu kondisinya, karena bajunya itu sudah sampai robek-robek," ujar Wenny.

Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Royal Trauma oleh warga menggunakan mobil pribadi.

"Dibawa ke Rumah Sakit Royal Trauma. Itu dibawa sama warga pakai mobil," Wenny.

Menurut Wenny, tabung gas tidak meledak, tetapi gas 12 kilogram (kg) yang bocor dan memenuhi ruangan rumah sejak malam hari.