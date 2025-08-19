Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gaspol! Spirit Kemerdekaan Warnai Putaran Ketiga Pertamina Mandalika Racing Series 2025

Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:40 WIB
Gaspol! Spirit Kemerdekaan Warnai Putaran Ketiga Pertamina Mandalika Racing Series 2025
Pembalap Wahyu Nugroho, Herjun Atna Firdaus dan Dimas Ekky Pratama menjuarai putaran ketiga Pertamina Mandalika Racing Series 2025 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB pada 15-17 Agustus 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Mandalika Racing Series 2025 putaran ketiga sukses dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15 - 17 Agustus 2025.

Ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) sportbike ini sebelumnya telah terselenggara putaran pertama dan kedua pada bulan April dan Juni 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pelaksanaan putaran ketiga bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang membawa semangat kemerdekaan ke dalam kompetisi otomotif nasional.

“Semangat kemerdekaan juga hadir di putaran ketiga Pertamina Mandalika Racing Series 2025, semua pembalap muda berkompetitif dengan pertarungan angka jumlah poin klasemen,” kata Fadjar dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Salah satunya pembalap asal Jakarta, Dimas Ekky Pratama, yang menunjukkan performa impresif di kelas Supersport 600cc.

Dimas menarik perhatian pada putaran ketiga Kejurnas setelah sempat tertinggal pada sesi awal.

“Berkat semangatnya, Dimas berhasil menunjukan penampilan maksimal dengan berhasil naik podium ketiga di race kedua serta posisi ketiga di sesi Superpole. Dengan demikian Ia bisa menempati urutan ketiga klasemen dengan raihan total 100 poin di kelas bergengsi ini,“ jelas Fadjar.

Sementara itu, Herjun Atna Firdaus tampil di posisi klasemen kedua dengan perolehan 106 poin dan Wahyu Nugroho pembalap asal Jawa Tengah, total 149 poin, memimpin Klasemen Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series 2025 kelas Supersport 600cc putaran ketiga.

Semangat kemerdekaan hadir di putaran ketiga Pertamina Mandalika Racing Series 2025 yang sukses dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Circuit

