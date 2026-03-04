Close Banner Apps JPNN.com
Gaungkan Sertifikasi di Bazar Halal, BPJPH Soroti ChompChomp

Rabu, 04 Maret 2026 – 04:39 WIB
BPJPH menggelar bazar halal di Jakarta untuk memperkuat ekosistem dan edukasi sertifikasi produk. Foto: ChompChomp

jpnn.com, JAKARTA - Bazar halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta pada Jumat (27/2/2026) menjadi ajang promosi dan edukasi bagi pelaku usaha serta masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan beragam produk makanan dan gaya hidup yang telah terjamin kehalalannya.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa bazar halal merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Menurutnya, keterbukaan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal menjadi kunci membangun kepercayaan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Haikal menyoroti komitmen sejumlah pelaku usaha yang aktif membuktikan kehalalan produknya.

Menurut dia, ChompChomp paling berjuang untuk membuktikan bahwa produk mereka halal. Sebab, kalau tidak berjuang seperti menyembunyikan sesuatu.

"Tetapi ChompChomp ini berjuang dan perjuangannya itu perlu kami support, biar to market leader di dunia marshmallow halal Indonesia,” ujarnya.

Bazar halal ini tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi juga sarana interaksi langsung antara produsen dan konsumen.

BPJPH menggelar bazar halal di Jakarta untuk memperkuat ekosistem dan edukasi sertifikasi produk.

