Gavi Bakal Absen Lama, Pukulan Berat untuk Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Barcelona Pablo Paez Gavira atau Gavi harus absen membela Barca empat sampai lima bulan. Gavi harus menjalani pemulihan cedera meniskus.

Absennya Gavi tentu merupakan pukulan berat untuk Barcelona yang tengah bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Spanyol dan Liga Champions.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (24/9), Gavi telah menjalani artroskopi untuk mengatasi cedera meniskus medial, yang kemudian dijahit untuk mempertahankan meniskusnya.

Meski dipastikan kehilangan Gavi setidaknya hingga awal tahun 2026, Pelatih Barcelona Hansi Flick diperkirakan tidak akan terlalu pusing karena masih bisa mengandalkan pemain lainnya.

Kehadiran Gavi di awal musim ini tentu menjadi tambahan berharga untuk skuad Barcelona, namun pemulihan cedera ini akan membuat Flick melakukan penyesuaian terhadap skuadnya.

Pada awal musim ini, Gavi hanya baru bermain sebanyak dua kali bersama Barcelona pada ajang Liga Spanyol, tepatnya di dua pekan awal dan ia menyumbangkan satu assist dari total 66 menit bermain.

Sebelumnya, Gavi sempat beberapa kali mendapatkan cedera bersama Barcelona karena pada November 2023 lalu, dia mengalami robek ACL yang membuat ia absen selama 316 hari sebelum kembali bisa merumput.

Sebenarnya Gavi dapat menjadi andalan ketika bugar dan ia telah tampil sebanyak 155 pertandingan bersama Barcelona di berbagai ajang dengan sumbangan 10 gol serta 18 assist dari total 9.543 menit bermain.