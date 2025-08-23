Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gawang Persija Masih Perawan, Carlos Eduardo Tantang Lini Depan Malut United

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:58 WIB
Gawang Persija Masih Perawan, Carlos Eduardo Tantang Lini Depan Malut United - JPNN.COM
Kiper Persija Jakarta Carlos Eduardo. Foto: ILeague.

jpnn.com - Kiper Persija Jakarta Carlos Eduardo bertekad menjaga gawangnya tetap steril saat melawan Malut United pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Malut United akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8/2025).

Carlos Eduardo Catat Dua Clean Sheet

Eduardo datang dengan catatan impresif, yakni menjaga gawang Persija tanpa kebobolan dalam dua pertandingan awal.

Baca Juga:

Macan Kemayoran juga berhasil meraih kemenangan telak, masing-masing melawan Persita Tangerang 4-0 dan Persis Solo 3-0.

Catatan tersebut mengantarkan Persija ke puncak klasemen sementara Super League dengan enam poin.

Siap Meredam Malut United

Eduardo menegaskan dirinya dan rekan-rekan setim sudah mempersiapkan diri menghadapi agresivitas Malut United.

Baca Juga:

"Sesuai kata pelatih, kualitas mereka (Malut United) bagus, terutama lini depan. Kami sudah tahu titik-titik kekuatan Malut United dan kami harus mengatasinya."

"Kalau saya bicara untuk semua pemain, yang penting besok (hari ini) tiga poin. Kami memang tak ingin kebobolan, tetapi yang paling penting ialah menang," ucapnya.

Kiper Persija Jakarta Carlos Eduardo bertekad menjaga gawangnya tetap steril saat melawan Malut United pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Carlos Eduardo  Persija  Malut United  Persija Jakarta  Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp