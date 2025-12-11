Close Banner Apps JPNN.com
Gawat, 2.798 Sekolah dan 60 Universitas Rusak Akibat Bencana Sumatra

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:02 WIB
Gawat, 2.798 Sekolah dan 60 Universitas Rusak Akibat Bencana Sumatra
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama dengan para siswa SD. Foto: dok Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah, Sjaifudian meminta pemerintah melakukan percepatan langkah pemulihan pascabencana Sumatra dan peduli kepada pendidikan anak-anak.

Hetifah mengungkapkan, anak-anak dan generasi muda di Sumatra sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya.

"Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan," kata Hetifah dikutip Rabu (10/12).

Hetifah mendapatkan informasi, bencana Sumatra telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas.

Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya.

Kemudian tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus.

"Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah," katanya.

Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin.

Anak-anak dan generasi muda di Sumatra sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya.

