Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gawat! Aceh, Sumut, dan Sumbar Mengalami Inflasi Tertinggi

Selasa, 06 Januari 2026 – 13:09 WIB
Gawat! Aceh, Sumut, dan Sumbar Mengalami Inflasi Tertinggi - JPNN.COM
Pascabanjir bencana dan longsong di Aceh Tamiang. FOTO: Danone Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini membeberkan kondisi inflasi di Pulau Sumatra pascabanjir bandang dan longsor pada Desember 2025 lalu.

Pudji menjelaskan, data BPS menyebutkan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ucap Pudji Ismartini dikutip Selasa (6/1).

Baca Juga:

Padahal, pihaknya mencatat bahwa sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,67 persen mtm di Aceh, 0,42 persen mtm di Sumatera Utara, dan 0,24 persen mtm di Sumatera Barat.

Kemudian pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dan inflasi tahunan sebesar 6,71 persen year-on-year (yoy).

Pudji menuturkan, inflasi bulanan di provinsi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80 persen.

Baca Juga:

Bahan bakar rumah tangga 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Sedangkan Sumatra Utara mencatatkan inflasi bulanan 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Data BPS menyebutkan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  Badan Pusat Statistik  Aceh  Aceh Tamiang  Sumatra Barat  Sumatra Utara  Banjir Bandang  banjir sumatra 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp