JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gawat, APBN RI Defisit Rp 560,3 Triliun

Sabtu, 20 Desember 2025 – 10:20 WIB
ilustrasi Berbagi macam nominal uang kertas rupiah. FOTO: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2025.

“Defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya dikutip Sabtu (20/12).

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Serapan dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.903,9 triliun atau setara 79,8 persen dari proyeksi Rp 2.387,3 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.634,4 triliun atau setara 78,7 persen dari proyeksi. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai terserap senilai Rp 269,4 triliun atau 86,8 persen dari proyeksi.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

Dari sisi belanja negara, nilai realisasi tercatat mencapai Rp 2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp 3.527,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 2.116,2 triliun, setara 79,5 persen dari proyeksi Rp 2.663,4 triliun.

