Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Gawat, Beredar Kurma yang Disiram Air Gula

Sabtu, 28 Februari 2026 – 10:00 WIB
Gawat, Beredar Kurma yang Disiram Air Gula - JPNN.COM
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah mendapat informasi ada pedagang nakal yang menjual kurma mengandung sirop glukosa dan pengawet. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah mendapat informasi ada pedagang nakal yang menjual kurma mengandung sirop glukosa dan pengawet.

Neng Eem geram karena pedagang nakal itu tidak dicantumkan secara transparan pada label kurma yang dijual ke masyarakat.

Karena itu, dia mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menindak produk kurma yang mengandung sirop glukosa tersebut.

Baca Juga:

“Pemerintah harus segera bertindak melakukan razia di lapangan. Jangan biarkan pedagang nakal menyiram kurma dengan sirop glukosa tanpa memberikan keterangan jujur kepada publik," kata Neng Eem dikutip Sabtu (28/2).

Menurut dia, beredarnya kurma tanpa keterangan yang jujur itu telah mengambil hak konsumen untuk mendapatkan informasi produk yang akurat.

Neng Eem mengaku razia BPOM itu perlu dilakukan untuk memastikan produsen dan pedagang tidak sembarangan menjual produk yang bisa menyesatkan konsumen.

Baca Juga:

“Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, kurma telah lama dipersepsikan sebagai buah kesehatan dengan serat tinggi dan pemanis alam,” tegas dia.

Menurutnya, bagi umat Islam di Indonesia konsumsi kurma bukan sekadar urusan nutrisi, melainkan juga bagian dari keyakinan yang didasarkan pada Hadis Nabi, terutama saat bulan Ramadan.

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah mendapat informasi ada pedagang nakal yang menjual kurma mengandung sirop glukosa dan pengawet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan pangan  Impor Kurma  Kurma  BPOM  diabetes 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp