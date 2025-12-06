Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gawat, Korban Banjir Pulau Sumatra Mulai Terserang Penyakit Demam dan Tifus

Sabtu, 06 Desember 2025 – 07:04 WIB
Ilustrasi pasien sakt yang sedang Mendapatkan perawatan. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, para korban banjir di Pulau Sumatra sudah banyak terserang penyakit.

Dante mendapat informasi, para korban bencana banjir ini banyak yang terserang penyakit deman dan tifus. Hal ini pun menjadi perhatian dari Kemenkes.

"Ini sudah mulai ada yang gatal-gatal, ada mulai sudah banyak yang demam, sudah banyak yang kena sakit tifus, dan sebagainya," ujar Dante dikutip Sabtu (6/12).

Karena itu Kemenkes bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan penanganan terhadap korban yang terserang penyakit.

"Ini nanti akan kami tangani dengan strategi koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat," katanya.

Menurut Dante setiap hari pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mendapatkan perkembangan terbaru dari para korban banjir itu. Termasuk dari sisi kesehatan para korban.

"Jadi, adalah mencegah penyakit yang mungkin timbul pasca bencana," ungkap dia.

Dante menjelaskan Kemenkes memiliki empat strategi yang dilakukan terhadap para korban bencana ini.

Korban bencana banjir ini banyak yang terserang penyakit deman dan tifus. Hal ini pun menjadi perhatian dari Kemenkes.

