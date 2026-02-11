Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Gawat, Lebih dari 300 Ribu Anak di RI Mengalami Depresi

Rabu, 11 Februari 2026 – 14:15 WIB
Gawat, Lebih dari 300 Ribu Anak di RI Mengalami Depresi - JPNN.COM
Ilustrasi seseorang terkena depresi (Pixabay)

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyatakan, jumlah anak yang mengalami gejala depresi dan kecemasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa.

Hal itu berdasarkan evaluasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes yang telah dilakukan di tahun 2025.

“Dari 27 juta penduduk yang diperiksa kesehatan jiwanya, gejala depresi dan gejala kecemasan pada anak remaja ini lima kali lebih besar dibandingkan kelompok usia dewasa dan lansia," kata Asnawi dikutip Rabu (11/2).

Baca Juga:

Kemenkes mencatat 363.326 pelajar atau 4,8 persen mengalami gejala depresi dan 338.316 pelajar atau 4,4 persen mengalami gejala kecemasan.

Kemudian gejala depresi di usia dewasa dan lansia terjadi pada 174.579 orang atau 0,9 persen dan 153.903 orang atau 0,8 persen mengalami gejala kecemasan.

"Dengan CKG ini kami dapat melakukan deteksi lebih awal, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut agar kesehatan pelajar terjaga hingga dewasa nantinya,” katanya.

Baca Juga:

Selama ini, kata Asnawi, penanganan penyakit mental akibat stres atau depresi serta kecemasan baru terdeteksi setelah lama dan ini yang coba diubah.

Guru dapat berperan dalam melakukan deteksi awal dan menargetkan anak yang mendapatkan pemeriksaan mental.

Kemenkes menyebut jumlah anak yang mengalami gejala depresi dan kecemasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   depresi  penyakit mental  gangguan kecemasan  Stres  Anak Sekolah  Pelajar  pelajar depresi 
BERITA DEPRESI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp