Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Gawat, Ratuasan Ribu Warga Jakarta Kegendutan

Selasa, 17 Februari 2026 – 11:16 WIB
Gawat, Ratuasan Ribu Warga Jakarta Kegendutan - JPNN.COM
Obesitas. Foto:Health

jpnn.com, JAKARTA - Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni mengatakan 579.812 orang dari 1.720.658 mengalami obesitas sentral.

Puji mengatakan angka tersebut didapatkan saat warga Jakarta melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

"Sekitar 33,7 persen (dari orang yang diperiksa lingkar perut) mengalami obesitas sentral," kata Sri Puji Wahyuni dikutip Selasa (17/2).

Baca Juga:

Puji melanjutkan, dari 446.116 orang yang dilakukan pemeriksaan, 423.521 orang atau 94,94 persen dinyatakan kurang aktivitas fisik.

Adapun hingga Oktober 2025, jumlah yang mendaftar program CKG di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.770.691 orang, dan yang telah dilayani sebanyak 2.561.747 orang, atau setara dengan 92,46 persen dari total pendaftar.

Puji menyebut dari hasil pemeriksaan temuan terbanyak berasal dari kelompok risiko penyakit kardiovaskular, terutama obesitas sentral dan kurangnya aktivitas fisik.

Baca Juga:

Puji mengatakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memperluas kegiatan skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) melalui dua pendekatan.

Pertama, sosialiasasi dan penguatan pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh puskesmas di Jakarta.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyebut 579.812 orang dari 1.720.658 mengalami obesitas sentral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Obesitas Anak  Obesitas  cek kesehatan gratis  Hipertensi  Warga Jakarta  Dinkes DKI Jakarta 
BERITA OBESITAS ANAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp