Gawat, Udang Asal Banten Tercemar Zat Berbahaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Cs-137 Zulkifli Hasan mengatakan, adanya produk udang yang tercemar zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Zulhas sapaanya mengatakan udang yang terkontaminasi zat radioaktif tersebut hanya tersebar di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

"Sehingga kita bisa melakukan proses penanganan atau dekontaminasi secara cepat,” kata Zulkifli dukutip Rabu (1/10).

Karena itu Zulhas mengaku saat ini pemerintah telah menetapkan kawasan industri modern Cikande sebagai lokasi kejadian khusus radiasi radionuklida Cs-137.

Lebih lanjut, Zulhas menjamin udang di Indonesia tetap aman dikonsumsi. Sebab kejadian udang tercemar itu hanya terjadi di Banten.

Bahkan Zulhas menyebut mekanisme pengawasan mutu hasil perikanan tetap berjalan sesuai standar nasional dan internasional, sehingga produk udang Indonesia tetap aman dan berdaya saing di pasar global.

Dalam upaya pencegahan kontaminasi lebih lanjut, pemerintah telah melakukan ekspor ulang terhadap 14 kontainer scrap besi atau besi bekas yang mengandung Cs-137 dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebanyak sembilan kontainer tambahan yang berasal dari Filipina juga akan segera dilakukan re-ekspor.