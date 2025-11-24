Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gawat, Oknum di TikTok Buka Jasa Nikah Siri

Senin, 24 November 2025 – 14:58 WIB
Gawat, Oknum di TikTok Buka Jasa Nikah Siri - JPNN.COM
Ilustrasi nikah massal yang digelar Kementerian Agama (Kemenag). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengaku mendapat informasi ada oknum di media sosial (medsos) TikTok yang menawarkan praktik menikah siri.

Karena itu, Selly mendorong Kementerian Agama (Kemenag), ormas Islam, hingga aparat kepolisian, menindak oknum tersebut.

Menurut Selly jasa nikah siri yang ada di TikTok merupakan bentuk sikap yang merendahkan agama dan merugikan masyarakat.

Baca Juga:

“Kami mendorong agar Kemenag, ormas Islam, dan aparat negara, bergerak bersama. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dimanfaatkan untuk menjual praktik-praktik yang merendahkan nilai agama dan merugikan masyarakat,” ucap Selly dikutip Senin (24/11).

Selly Gantina menilai jasa nikah siri yang ditawarkan di TikTok sangat memprihatinkan dan tidak bisa dianggap sepele atau sekadar konten viral.

“Ini merupakan bentuk komersialisasi agama yang berbahaya. Pernikahan adalah institusi sakral sekaligus urusan hukum negara,” katanya.

Baca Juga:

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon mengaku, nikah siri yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat serius.

Sebab, kata dia, tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), perempuan kehilangan perlindungan negara, mulai dari kepastian status pernikahan, hak nafkah, hingga hak-hak keperdataan.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengaku mendapat informasi ada oknum di media sosial (medsos) TikTok yang menawarkan praktik menikah siri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TikTok  Nikah Siri  Kemenag  medsos  media sosial 
BERITA TIKTOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp