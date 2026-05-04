GBK Belum Pasti, Persija Siapkan 60 Ribu Tiket untuk The Jakmania di JIS

Senin, 04 Mei 2026 – 14:12 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta sudah mengambil ancang-ancang terkait jumlah tiket untuk menghadapi Persib Bandung.

Jika pada akhirnya laga digelar di Jakarta Internasional Stadiun (JIS), sebanyak 60 ribu lembar tiket akan disiapkan.

Pertandingan panas pekan ke-32 Super League 2025/2026 pada Minggu (10/5/2026) dipastikan menyedot perhatian luar biasa. ,

Panpel berencana membuka tribun tier 3, area yang selama ini selalu ditutup saat Persija berkandang di JIS.

"Kalau sudah di atas 80 persen kapasitas, berarti kami bisa buka tier 3," ungkap Ketua panpel pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief.

Dengan kapasitas JIS yang tembus 82 ribu penonton, keputusan ini menjadi sinyal betapa dahsyatnya animo The Jakmania yang siap memadati stadion.

"Dan izin yang saya ajukan juga 60.000 penonton, karena animo The Jakmania untuk nonton pertandingan ini memang luar biasa. Jadi InsyaAllah, amin-amin, saya akan buka tier 3," ucapnya.

Namun, di balik euforia itu, ada sisi lain yang tak kalah krusial, keamanan tim tamu.

