GBLA Jadi Senjata, Persib Bandung Siap Balas Kekalahan atas Malut United

Kamis, 05 Februari 2026 – 16:35 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Beckham Putra dalam sesi konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (5/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung dalam kondisi siap tempur menjelang menghadapi Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Duel tim papan atas ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026) malam.

Laga tersebut bukan hanya sekadar perebutan poin, tetapi juga momentum bagi Maung Bandung untuk membalas kekalahan di putaran pertama.

Saat itu, Persib harus menyerah 0-2 ketika bermain di Stadion Kie Raha, Ternate.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi timnya berada dalam situasi yang cukup ideal.

Hampir seluruh pemain sudah kembali berlatih dan berada dalam kondisi bugar, kecuali Ramon Tanque yang masih harus menyepi.

"Persiapan bagus, pekan ini nyaris semuanya sudah kembali kecuali Ramon karena tidak berlatih bersama kami, sisanya dalam kondisi yang fit," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (5/2/2026).

Dengan materi pemain yang tersedia, Hodak menyebut fokus utamanya kini tinggal menentukan komposisi terbaik, terutama dalam memilih pemain yang akan turun sejak menit awal.

Persib Bandung membawa ambisi balas dendam saat menghadapi Malut United di Stadion GBLA, Jumat besok. Begini persiapannya.

