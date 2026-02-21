Close Banner Apps JPNN.com
GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung

Sabtu, 21 Februari 2026 – 09:15 WIB
GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung - JPNN.COM
Suporter Persib memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Rekor kandang Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api musim ini nyaris sempurna.

Dari belasan laga yang dimainkan, Maung Bandung tampil dominan dan belum sekalipun kalah di hadapan Bobotoh.

Dari total 14 pertandingan kandang di semua kompetisi, Persib mengemas 13 kemenangan dan satu hasil imbang.

Statistik tersebut mempertegas peran kandang sebagai modal penting di tengah persaingan ketat.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kehadiran suporter yang konsisten memenuhi tribune memberi dorongan psikologis besar bagi para pemain.

Menurutnya, energi dari tribun membuat intensitas permainan tim meningkat, sekaligus menekan mental lawan.

"Ini (dukungan Bobotoh) adalah keuntungan besar bagi kami setiap kali bermain di kandang," jelasnya.

Pelatih asal Kroasia itu menilai tekanan dari nyanyian tanpa henti membuat tim tamu sulit mengembangkan permainan.

