GCP Ajak Sukarelawan Perkuat Konsolidasi untuk Kawal Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) mengajak seluruh sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat konsolidasi nasional guna mengawal jalannya pemerintahan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Ketua Umum GCP H. Kurniawan mengatakan, soliditas relawan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini tengah memfokuskan perhatian pada pembenahan berbagai persoalan mendasar yang dinilai selama ini membebani tata kelola pemerintahan.

"Karena saat ini Prabowo masih fokus membenahi kerusakan-kerusakan di negeri ini yang disebabkan oleh koruptor, mafia, dan oligarki hitam," ujar Bang Iwan, sapaan karibnya, dalam keterangannya, Senin (22/6).

Dia menilai proses pembenahan tersebut tidak berjalan tanpa tantangan. Menurutnya, terdapat sejumlah pihak yang berupaya menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

"(Ada) yang sengaja mereka berkolaborasi untuk menjatuhkan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Atas kondisi tersebut, Bang Iwan menegaskan GCP akan terus mengambil peran dalam mengawal pemerintahan. Sukarelawan harus tetap menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dia juga mengajak seluruh relawan pendukung Prabowo, mulai dari Sabang hingga Merauke, untuk merapatkan barisan. Menurutnya, persatuan relawan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dukungan terhadap pemerintahan.