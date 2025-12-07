GEB Salurkan 6 Ton Beras & Obat-obatan ke Padang Untuk Warga Terdampak Bencana

jpnn.com, PADANG - PT General Energy Bali (GEB) melalui program GEB Peduli menyalurkan 6 ton beras serta obat-obatan dan kebutuhan dasar berupa uang tunai kepada korban bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (5/12).

Langkah ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pemulihan warga yang terdampak bencana di Sumatera.

“Pemilihan Kota Padang karena tidak banyak yang memperhatikan,” ujar Direktur PT GEB Irnawati.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur PT GEB Irnawati Sutanto bersama Vice Manager ADM & GA Indriati Tanu Tanto, yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Buya Muhidi, di rumah dinasnya sehubungan dengan waktu yang terbatas.

“Atas nama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewakili masyarakat Padang, kami berterima kasih kepada PT GEB yang datang langsung memberikan bantuan,” kata Muhidi.

Dia menegaskan kondisi Padang masih berstatus tanggap darurat, dan bantuan ini diharapkan tepat sasaran serta membantu percepatan pemulihan warga.

“Dengan bantuan ini kami harap masyarakat bisa kembali menata hidupnya dan melakukan recovery,” tuturnya.

Pemprov Sumbar menyebut pendataan kebutuhan lanjutan akan dilakukan, dan terbuka kesempatan kolaborasi berikutnya bersama GEB.