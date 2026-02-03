Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gebrak 2026, AMBPI Adakan Program Hadiah Tanpa Diundi

Selasa, 03 Februari 2026 – 20:18 WIB
Mengawali tahun 2026 dengan kejutan manis bagi para pelanggan. PT Adiwisesa Mandiri Building Products Indonesia (AMBPI) resmi meluncurkan program promosi spesial bertajuk AM Rejeki Langsung 2026.

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali tahun 2026 dengan kejutan manis bagi para pelanggan, PT Adiwisesa Mandiri Building Products Indonesia (AMBPI) resmi meluncurkan program promosi spesial bertajuk AM Rejeki Langsung 2026. 

Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap loyalitas konsumen selama 36 tahun terakhir.

Berbeda dengan promo pada umumnya, program ini memberikan keuntungan nyata berupa hadiah langsung tanpa melalui mekanisme undian.

" Artinya, pelanggan dapat langsung menikmati nilai tambah dari produk yang mereka beli secara instan," kata National Sales Manager PT AMBPI, Yadrata, Selasa (3/2).

Program AM Rejeki Langsung 2026 dirancang khusus untuk pembelian produk unggulan perusahaan. Dengan ketentuan yaitu promo itu berlaku untuk setiap pembelian produk AM 110 kemasan pail 20 kg.

Setiap pembelian yang memenuhi syarat akan langsung mendapatkan hadiah berupa E-Voucher. Kesempatan ini berlangsung terbatas, mulai dari Februari 2026 hingga April 2026.

"Melalui program ini, AM ingin memastikan bahwa setiap pembelian tidak hanya memberikan kualitas produk terbaik, tetapi juga nilai tambah yang menguntungkan bagi konsumen," ujarnya.

PT Adiwisesa Mandiri, yang dikenal sebagai pelopor perekat keramik di Indonesia sejak 1988, terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen bahan bangunan terbesar di tanah air. 



