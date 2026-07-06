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JPNN.com - Otomotif - Motor

Gebrakan dari Ducati Lewat Desmo250 MX, Adopsi Teknologi Baru Pertama di Kelasnya

Senin, 06 Juli 2026 – 06:48 WIB
Gebrakan dari Ducati Lewat Desmo250 MX, Adopsi Teknologi Baru Pertama di Kelasnya - JPNN.COM
Ducati Desmo250 MX. Foto: ducati

jpnn.com - Ducati kembali menunjukkan keseriusannya di dunia motocross lewat peluncuran Desmo250 MX.

Model tersebut menjadi penerus Desmo450 MX sekaligus memperluas jajaran motor off-road pabrikan asal Borgo Panigale, Italia, ke kelas 250 cc.

Yang membuat Desmo250 MX berbeda dari rival-rivalnya ialah penggunaan sistem katup Desmodromic.

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Sebuah teknologi khas Ducati yang selama ini identik dengan motor-motor sport dan balap mereka.

Kehadirannya menjadikan Desmo250 MX sebagai motor motocross modern pertama di kelasnya yang mengusung teknologi tersebut.

Pengembangan motor tidak dilakukan di atas meja gambar semata. Ducati membawanya langsung ke lintasan balap melalui ajang Italian Prestige MX2 Championship.

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Mengikuti jejak sang kakak, Desmo250 MX mengandalkan mesin satu silinder 249,7 cc dengan mekanisme katup desmodromic.

Mesin itu menghasilkan tenaga 44,5 hp pada 12.500 rpm dan torsi puncak 28,3 Nm pada 8.800 rpm.

Ducati Desmo250 MX mengandalkan mesin satu silinder 249,7 cc dengan mekanisme katup desmodromic.

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TAGS   motocross Ducati  Ducati  ducati desmo250 mx  Motor ducati 
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