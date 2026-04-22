Gebrakan MPMX di Labuan Bajo, Lestarikan Terumbu Karang & Perkuat Ekonomi Warga

jpnn.com - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) menunjukkan komitmen nyatanya dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Melalui inisiatif bertajuk MPM Green Action 2026, emiten berkode saham MPMX ini meluncurkan program transplantasi terumbu karang di Desa Pasir Putih, Pulau Messah, Labuan Bajo, NTT.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Terumbu karang merupakan jantung dari ekosistem laut yang menjaga keseimbangan pesisir, melindungi garis pantai dari abrasi, hingga menjadi tumpuan sektor perikanan dan pariwisata bahari.

GM Corporate Communication & Sustainability MPMX Natalia Lusnita menyatakan bahwa program ini adalah langkah konkret perusahaan untuk menghadirkan dampak jangka panjang.

“Kami menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Lewat transplantasi ini, kami tidak hanya menjaga laut, tapi juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi warga,” ujar Natalia dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Program di Pulau Messah ini merupakan kelanjutan dari rekam jejak hijau MPMX di NTT. Sebelumnya, pada periode 2022-2025, perusahaan telah sukses menanam 100.000 bibit mangrove di Desa Golo Sepang.

Program tersebut terbukti berhasil karena diintegrasikan dengan pemberdayaan UMKM dan budi daya kepiting bakau. Kini, MPMX menyasar ekosistem laut sebagai fokus baru.

“Kami percaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, masyarakat lokal, dan otoritas kawasan adalah kunci agar program ini konsisten memberikan manfaat,” tambah Natalia.