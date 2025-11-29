Gebrakan NOYA PIK 2, Bawa DJ Internasional Hingga Beri Pengunjung Hadiah Mobil Mewah

jpnn.com, JAKARTA - Destinasi leisure paling hit di Jakarta yakni, NOYA PIK 2, lagi-lagi membuat gebrakan spektakuler yang jadi perbincangan.

Sebagai benchmark hiburan malam dengan world-class production yang tiada dua, NOYA tidak hanya menyajikan line-up panggung dari DJ dan artis internasional ternama, tetapi juga bagi-bagi hadiah yang levelnya benar-benar membuat semua penasaran.

Melalui aktivasi spektakuler bertajuk Dance & Benz, NOYA ingin memberikan apresiasi tertinggi yang belum pernah ada untuk pelanggan setia yang telah menjadikan NOYA sebagai pilihan utama.

Bayangkan, setelah menikmati hiburan malam, bisa berkesempatan emas membawa pulang hadiah utama yang prestisius, yaitu 1 unit mobil mewah Mercedes-Benz C200. Bila sebelumnya NOYA membagikan Grab Scooter, kali ini hadiah utamanya benar-benar level up dan melampaui ekspektasi.

Adapun mekanisme ikut Dance & Benz terbuka untuk umum dan sangat mudah untuk dilakukan.

Seperti, Dapatkan Kupon: Setiap pembelanjaan dengan total per-faktur Rp5.000.000,- di NOYA, pengunjung otomatis akan langsung mendapatkan 1 (satu) kupon undian.

Berlaku Kelipatan: Semakin besar spending, semakin banyak kupon undian yang dikumpulkan. untuk memenangkan Mercedes-Benz C200 juga ikut semakin besar! Jangan sampai lewatkan kesempatan ini!

Periode Kesempatan: Program reward fantastis tersebut berlaku mulai 1 Desember 2025 hingga 13 Februari 2026.