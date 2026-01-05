Close Banner Apps JPNN.com
Gebrakan Penta Prima Paint pada Awal Tahun, Produk Baru dan Sekolah Tinter

Senin, 05 Januari 2026 – 18:06 WIB
Penta Prima meluncurkan produk cat mobil terbaru di Jakarta, Senin (5/1). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Industri cat otomotif nasional kembali mendapat suntikan inovasi. Merek Penta Prima Paint menegaskan eksistensinya dengan meluncurkan sederet produk terbaru.

Bersamaan itu, mereka juga memperkenalkan program pengembangan kompetensi generasi muda pada tahun ini.

Peluncuran menjadi bukti keseriusan Penta Prima dalam menjawab kebutuhan pasar cat otomotif Indonesia yang makin kompetitif.

Produk-produk anyar tersebut dikembangkan dengan formula yang ditingkatkan dan mengacu pada standar global.

Namun, tetap disesuaikan dengan karakter iklim dan kebutuhan bengkel lokal.

Empat lini produk terbaru yang diperkenalkan meliputi Penta Oto Base Coat, Cat Semprot Penta Aerosol, Degrexa, serta Clear Diamond Coat MS 2 +1.

Penta Oto Base Coat dirancang untuk aplikasi interior dan eksterior dengan waktu kering sentuh kurang dari 10 menit dan siap ditekan dalam 15–30 menit.

Cat Semprot Penta Aerosol menawarkan fungsi perlindungan bodi dengan kemampuan mengatasi karat.

