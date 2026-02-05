Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gebuk Irak, Iran Sudah Menunggu di Final Piala Asia Futsal 2026

Kamis, 05 Februari 2026 – 19:32 WIB
Gebuk Irak, Iran Sudah Menunggu di Final Piala Asia Futsal 2026 - JPNN.COM
Selebrasi pemain Iran, Hossein Tayyebi seusai mencetak gol kemenangan melawan Irak di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Iran memastikan satu tempat di partai final Piala Asia Futsal 2026 seusai menaklukkan Irak pada laga semifinal.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026), skuad asuhan Vahid Shamsaee menang dengan skor 4-2.

Pada pertandingan ini, gol Iran dicetak oleh Mohammadhossein Derakhshani pada menit ke-10, Behrooz Azimi (16), serta dua gol Hossein Tayyebi pada menit ke-25 dan 39'.

Baca Juga:

Adapun dua gol balasan Irak diciptakan oleh brace Salim Al-Darraji pada menit ke-9 dan 13'.

Pelatih Iran Vahid Shamsaee mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya meski berhasil meraih kemenangan.

Sepanjang laga, pemilik 13 gelar Piala Asia Futsal itu mendapat perlawanan ketat dari Irak.

Baca Juga:

Pelatih Iran, Vahid Shamsaee mengaku masih kurang puas dengan permainan anak asuhannya.?Sepanjang laga tercatat pemilik 13 kali juara itu mendapatkan perlawanan ketat dari Irak.

Juara bertahan Piala Asia Futsal itu bahkan harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 pada babak kedua.

Iran memastikan diri ke partai final ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai mengalahkan Irak, Kamis (5/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Piala Asia Futsal 2026  timnas futsal iran  Futsal  Piala Asia Futsal 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp