Gebuk Megawati Cs, Jakarta Livin Mandiri Selangkah Lagi Segel Tiket Final Four

Sabtu, 14 Februari 2026 – 00:00 WIB
Skuad Jakarta Livin' Mandiri saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro di GOR Utama, Jumat (13/2) melawan Jakarta Pertamina Enduro. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli Jakarta Livin’ Mandiri terus membuka asa tembus final four setelah meraih kemenangan atas Jakarta Pertamina Enduro.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Jumat (13/2), skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul itu menang dengan skor 3-1 (25-12, 25-20, 15-25, 25-20).

Asisten pelatih Jakarta Livin’ Wilda Siti Nurfadilah apresiasi permainan Yolla Yuliana dan kolega yang tampil lepas.

Dengan bermain tanpa beban permainan tim milik BUMN tersebut keluar potensinya sehingga mampu meraih kemenangan.

"Kami dari jajaran pelatih memang menginstruksikan agar anak-anak bermain tanpa beban,” katanya.

“Hasilnya bisa kita lihat sendiri kami bisa meraih kemenangan," ujar wanita kelahiran 7 Februari 1995 itu.

Jakarta Livin’ Mandiri untuk sementara terus menjaga asa tembus final four seusai mengoleksi kemenangan kelima dari 10 laga yang telah dijalani.

Raihan positif melawan juara bertahan Proliga itu membuat jarak dengan Popsivo Polwan menjadi empat poin.

Jakarta Livin’ Mandiri terus membuka asa tembus final four setelah meraih kemenangan atas Jakarta Pertamina Enduro, Jumat (13/2).

TAGS   Jakarta Livin  Jakarta Livin Mandiri  Proliga 2026  Jakarta Pertamina  Jakarta Pertamina Enduro 
