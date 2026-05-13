Gebyar Traveloka 2025 Diumumkan, Hadiah Mobil hingga Emas

jpnn.com, JAKARTA - Traveloka, platform teknologi perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara mengumumkan para pemenang Gebyar Traveloka 2025 dalam Awarding Ceremony yang menandai puncak rangkaian program loyalitas yang berlangsung sejak 25 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Inisiatif ini menghadirkan berbagai hadiah sebagai bentuk apresiasi nyata kepada pengguna Traveloka di seluruh Indonesia, lewat mekanisme Top Spender dan Lucky Draw.

Sebagai hadiah utama, Traveloka memberikan satu unit Wuling New BinguoEV Pro kepada pemenang peringkat pertama kategori Top Spender.

Selain itu, beragam hadiah lain turut dihadirkan, mulai dari emas, Smart TV 4K, smartphone dan tablet dari Infinix, smartphone OPPO, jam tangan G-Shock dari Casio, hingga voucher perjalanan bagi ratusan pemenang lainnya.

Gebyar Traveloka merupakan bentuk apresiasi Traveloka atas loyalitas pengguna yang terus mempercayakan kebutuhan perjalanan. Program ini juga mencerminkan komitmen Traveloka untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam setiap tahap perjalanan, sekaligus memberikan lebih banyak nilai tambah bagi pengguna.

Melalui solusi berbasis teknologi, Traveloka menghadirkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari, memesan, dan mengelola perjalanan dalam satu platform.

Sebagai bagian dari upaya menghadirkan nilai tambah bagi pengguna, tahun ini Traveloka kembali menjalin kemitraan strategis dengan Wuling Motors untuk menyediakan hadiah utama.

"Kami mengapresiasi kolaborasi bersama Traveloka dalam Gebyar Traveloka 2025. Kami bangga dapat berpartisipasi dengan menghadirkan hadiah berupa mobil listrik yang inovatif, modern, dan efisien, sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna setia Traveloka," kata Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom.