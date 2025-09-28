Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Gedor Ekspor Pelindo Dorong UKM Punya Transaksi Miliaran di Pameran Internasional

Minggu, 28 September 2025 – 18:46 WIB
Gedor Ekspor Pelindo Dorong UKM Punya Transaksi Miliaran di Pameran Internasional - JPNN.COM
Produk usaha mikro dan kecil (UKM) binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan perolehan positif sepanjang September 2025. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Produk usaha mikro dan kecil (UKM) binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan perolehan positif sepanjang September 2025. 

Direktur SDM dan Umum Dwi Fatan Lilyana mengatakan UKM binaan perusahaan masuk dalam tiga pameran internasional, yakni di Jepang, Prancis, dan Tiongkok.

“Mereka berhasil membukukan penjualan langsung hingga ratusan juta rupiah, serta kesepakatan dagang senilai Rp 4,65 miliar,” ungkap Dwi dikutip, Minggu (28/9). 

Baca Juga:

Dwi menyebutkan di Tokyo International Gift Show Autumn 2025, 3–5 September lalu, Emma Little Things mencatatkan penjualan sekitar Rp 47,5 juta. 

UMK binaan Pelindo ini juga menarik minat lima calon pembeli potensial. 

“Pameran ini menjadi momentum penting karena digelar di pasar Jepang yang terkenal ketat dalam hal kualitas,” kata Dwi. 

Baca Juga:

Kemudian, dari Tokyo, kiprah UMK binaan Pelindo berlanjut ke Paris. 

Rosita Batik Shibori tampil di ajang mode internasional Who’s Next Paris 2025, 6–8 September. Event ini menghimpun merek besar dunia. 

Produk usaha mikro dan kecil (UKM) binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan perolehan positif sepanjang September 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UKM  Bisnis  Pelindo  TJSL 
BERITA UKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp