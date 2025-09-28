Gedor Ekspor Pelindo Dorong UKM Punya Transaksi Miliaran di Pameran Internasional

Minggu, 28 September 2025 – 18:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Produk usaha mikro dan kecil (UKM) binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan perolehan positif sepanjang September 2025.

Direktur SDM dan Umum Dwi Fatan Lilyana mengatakan UKM binaan perusahaan masuk dalam tiga pameran internasional, yakni di Jepang, Prancis, dan Tiongkok.

“Mereka berhasil membukukan penjualan langsung hingga ratusan juta rupiah, serta kesepakatan dagang senilai Rp 4,65 miliar,” ungkap Dwi dikutip, Minggu (28/9).

Dwi menyebutkan di Tokyo International Gift Show Autumn 2025, 3–5 September lalu, Emma Little Things mencatatkan penjualan sekitar Rp 47,5 juta.

UMK binaan Pelindo ini juga menarik minat lima calon pembeli potensial.

“Pameran ini menjadi momentum penting karena digelar di pasar Jepang yang terkenal ketat dalam hal kualitas,” kata Dwi.

Kemudian, dari Tokyo, kiprah UMK binaan Pelindo berlanjut ke Paris.

Rosita Batik Shibori tampil di ajang mode internasional Who’s Next Paris 2025, 6–8 September. Event ini menghimpun merek besar dunia.