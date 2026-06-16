Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gedung dalam Proses Pembangunan di Jakarta Barat Diamuk Si Jago Merah

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:53 WIB
Gedung dalam Proses Pembangunan di Jakarta Barat Diamuk Si Jago Merah - JPNN.COM
Kebakaran melanda sebuah gedung kosong yang tengah dalam proses pembangunan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (16/6/2026) siang. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Insiden kebakaran melanda salah satu proyek infrastruktur gedung di wilayah Jakarta Barat.

Informasi mengenai peristiwa ini pertama kali diketahui setelah seorang warga melaporkan kejadian secara langsung ke Pos Pemadam Kebakaran Jalan C pada pukul 14.38 WIB.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi menyebut bahwa informasi kebakaran pertama kali diterima setelah seorang warga mendatangi langsung Pos Pemadam Kebakaran Jalan C pada pukul 14.38 WIB.

Baca Juga:

?"Objek yang terbakar adalah sebuah gedung kosong yang sedang dalam proses pembangunan. Lokasinya berada di Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Raya Nomor 16-20, RT 07/RW 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat," kata Syaiful saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Untuk menjinakkan kebakaran tersebut, delapan unit mobil pemadam kebakaran dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi.

Unit pemadam pertama diberangkatkan pada pukul 14.39 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman.

Baca Juga:

?Berkat respons cepat petugas, perambatan api berhasil dilokalisasi pada pukul 14.45 WIB. Petugas kemudian masuk ke tahap pendinginan pada pukul 15.08 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api tersembunyi.

?Hingga sore hari, situasi di lokasi dilaporkan dalam proses pendinginan dengan status kebakaran masuk dalam kategori kuning.

Insiden kebakaran melanda salah satu proyek infrastruktur gedung di wilayah Jakarta Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  kebakaran bangunan  Kebon Jeruk  Jakarta Barat 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp