Gedung dalam Proses Pembangunan di Jakarta Barat Diamuk Si Jago Merah

jpnn.com, JAKARTA - Insiden kebakaran melanda salah satu proyek infrastruktur gedung di wilayah Jakarta Barat.

Informasi mengenai peristiwa ini pertama kali diketahui setelah seorang warga melaporkan kejadian secara langsung ke Pos Pemadam Kebakaran Jalan C pada pukul 14.38 WIB.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi menyebut bahwa informasi kebakaran pertama kali diterima setelah seorang warga mendatangi langsung Pos Pemadam Kebakaran Jalan C pada pukul 14.38 WIB.

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?"Objek yang terbakar adalah sebuah gedung kosong yang sedang dalam proses pembangunan. Lokasinya berada di Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Raya Nomor 16-20, RT 07/RW 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat," kata Syaiful saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Untuk menjinakkan kebakaran tersebut, delapan unit mobil pemadam kebakaran dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi.

Unit pemadam pertama diberangkatkan pada pukul 14.39 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman.

?Berkat respons cepat petugas, perambatan api berhasil dilokalisasi pada pukul 14.45 WIB. Petugas kemudian masuk ke tahap pendinginan pada pukul 15.08 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api tersembunyi.

?Hingga sore hari, situasi di lokasi dilaporkan dalam proses pendinginan dengan status kebakaran masuk dalam kategori kuning.